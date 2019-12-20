Sultanhisar MYO'da temel ilk yardım eğitimi verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen temel ilk yardım eğitimi, Ahmet Hakkı Balcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

İş Sağlığı ve Güvenliği dersi kapsamında Türk Kızılay Aydın İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Uzay Tok tarafından verilen eğitimde, ilk yardımdaki teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik uygulamalarla anlatıldı.

Eğitimde, ilk yardım eğitimi ile temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin öğretilmesi, ilk yardımcı bulundurarak kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması, kaza durumlarına göre yapılacak uygulamalar teorik ve uygulamalı bir şekilde öğrencilere aktarıldı.