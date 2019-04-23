Sultanhisar'da 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde de büyük coşkuya sahne oldu. Yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin de renk kattığı kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadesinin ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner tarafından Atatürk Anıtına Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende bir konuşma yapan Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, TBMM'nin açılışının 99. yıldönümü ve Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan çocuk bayramını kutlamanın mutluluğunu taşıdığını ifade ederek, “Sevgiye, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi yaşıyoruz” dedi.

Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Gökhan, İlçe Emniyet Amir V. İbrahim Cihan Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, kurum müdürleri, Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törenlerde ilçe genelindeki okulların halkoyunları ekiplerinin yanı sıra Ukrayna ve Karadeniz ekiplerinin gösterileri büyük beğeni ile izlendi. Program, Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ile son buldu.