Sultanhisar'da 6 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 6 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Sultanhisar ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında 1 şüpheli şahsın (torbacı) içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 6 bin adet sentetik hap (uyuşturucu), 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. B.K isimli şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.