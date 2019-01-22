Sultanhisar'da bağımlılıkla mücadele eğitimleri verildi

Aydın'ın Sultanhisar İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol gereğince başlatılan Bağımlılıkla Mücadele Projesi kapsamındaki eğitimler tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okullarda gerçekleştirilen eğitimlerin ardından öğrencilere belgeleri verildi. Salavatlı İlkokulu ve Salavatlı Ortaokulunda bulunan ve daha önce bu eğitimi almamış 73 öğrenci için İlçe Kaymakamı Rasim Belge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Atay, Okul Müdürleri, veliler ile öğrencilerin katılımı ile bir tören düzenlendi. Törende protokol üyeleri tarafından öğrencilere belgeleri tek tek takdim edildi.

Törende açılış konuşması yapan Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında sadece tütün, alkol bağımlılıkları değil günümüzde en büyük problemlerden biri olan Teknoloji Bağımlılığı konusunda da öğrencilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. İlçemizde bağımlılıkla mücadele eğitimi kapsamında 184 anaokulu öğrencimize, 502 ilkokul öğrencimize, 458 ortaokul öğrencimize, 333 lise öğrencimize ve 56 üniversite öğrencisine eğitim verilmiştir. İlçemizde bağımlılıkla mücadele eğitimi alan öğrenci sayısı bin 533'dür. Önümüzdeki süreçte de velilerimize yönelik eğitimlerimiz başlayacaktır. Bu eğitimlerde gerçekleşmesinde emeği gecen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Kaymakamı Rasim Belge ise yaptığı konuşmada bağımlılıkla mücadele eğitiminin önemine dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz ve gençlerimiz ne kadar sağlıklı, ne kadar mutlu olursa bizlerde geleceğe o kadar güvenle bakarız. Ben inanıyorum ki öğrencilerimiz burada aldıkları bilgileri günlük hayatlarında, aile ortamlarında uygulayarak eğitimin amacına ulaşmasını sağlayacaklardır. Bu eğitimlerin gerçekleşmesinde emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.