Sultanhisar'da çilek festivali gerçekleştirildi

Sultanhisar'da bu yıl 51'ncisi düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça Nysa Çilek, Tarım ve Sanat Festivali resmi açılışı protokolün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Sultanhisar'da yarım asırdan bu yana düzenlenen 51'nci Uluslararası Sultanhisar-Atça Nysa Çilek, Tarım ve Sanat Festivali resmi açılışı gerçekleştirildi. Festival açılışına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin, İstanbul Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Burhan Er, daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sultanhisar Sanayi Cami önünden tören alanına bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin sunuculuklarını Halil İbrahim Yoldaş ve Nazmiye Aksay yaptı. Top atışlarının ardından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından,yerli yabancı halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Ardından bölgede yetişen çilek çeşitleri hakkından bilgilendirme yapıldı. Resim yarışmasında ödül alan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Akşamda Sultanhisar'da Koliva ve Atça'da Selman Temel halk konseriyle festival sona erdi. Konserleri izlemeye gelen vatandaşlar gönüllerince bir gece yaşadı.