Sultanhisar'da çilek üreticilerine eğitim

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, çilek üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Önemli tarım merkezlerinden olan Aydın'da üreticiler zararlılar ile mücadeleye devam ederken, Sultanhisar ilçesinde de çilek üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlçede çilek üretimi yapan çiftçiler toplantıda bir araya gelirken, toplantıda, Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nde görevli teknik personel tarafından çilek üreticilerine ürün hasadı öncesi pestisit (ilaç kalıntısı) ve hastalıklarla mücadele konularında bilgiler verildi. Çilek üretimiyle ilgili yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

ADÜ Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu Ahmet Hakkı Balcıoğlu kampüsünde çilekte pestisit kullanımı ve pestisitlerin güvenli kullanımı üzerine eğitim toplantısı yapıldı. Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Fatma Özsemirci ve Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Aydan Alev Burçak tarafından verilen eğitime üreticiler, Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe teknik personelleri, bitkisel üretim şube müdürü ve il müdür yardımcısı katıldı.