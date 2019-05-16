Sultanhisar'da emektar çiftçiler unutulmadı

Başkan Yılmazoğlu odaya kayıtlı yaşlı çiftçilere plaket takdim etti.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü tüm dünyada olduğu gibi Aydın'da da kutlandı. Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, 30 yıl ve üzeri odada aktif kaydı olan çiftçileri ziyaret ederek plaket takdim etti. İlçede üretilen ürünlerin çiftçilerin çabaları ile üretildiğini kaydeden Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, "2019 yılı itibari ile odamıza kayıtlı 7 binin üzerinde üye var. Çiftçilerimiz büyük bir özveri ile çalışıp ülke ekonomimize katkı sağlıyor. Odamızda 30 yılı aşkın olarak aktif kaydı bulunan emektar büyüklerimizi ziyaret ederek onları onurlandırmak istedik. Mahallelerimizde belirlediğimiz çiftçilerimizi ziyaret ederek hem hal ve hatırlarını sorduk hem de plaketlerini takdim ettik. İnşallah nice yıllar çiftçilerimiz ile birlikte oluruz. Kendilerine üretime olan katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.