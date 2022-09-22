Sultanhisar'da iki şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde devriye görevi esnasında üzerlerinde uyuşturucu ve kesici alet ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Sultanhisar ilçesi Yağdere Mahallesinde icra edilen devriye esnasında şüphelenilen 2 şahsın yapılan üst aramasında 3 gram Metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet bıçak ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin “ Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın almak ve Kabul Etmek veya Bulundurmak İle 6136 Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.