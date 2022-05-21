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Sultanhisar'da iş yeri yangını

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki bir işletmede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir işletmede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Atça Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Ahmet M.'ye ait adına orman ürünleri işletmesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürürken işletmede maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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