Sultanhisar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sultanhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından azalan kan stokları dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanyaya ilçedeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Meydandaki kan bağılı aracını Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir ziyaret etti. Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Aydemir kan bağışı merkezi yetkililerine özverili çalışmaları için, kan bağışında bulunan vatandaşlara da duyarlılıkları için teşekkür etti.