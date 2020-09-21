İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultanhisar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Sultanhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından azalan kan stokları dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanyaya ilçedeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Meydandaki kan bağılı aracını Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir ziyaret etti. Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Aydemir kan bağışı merkezi yetkililerine özverili çalışmaları için, kan bağışında bulunan vatandaşlara da duyarlılıkları için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.