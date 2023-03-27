İhlas Haber Ajansı

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Sultanhisar'da uyuşturucu madde kullanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu madde kullanan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu madde kullanan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sultanhisar'da gerçekleştirilen devriyeler esnasında dört şahıs şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yakalandı. Üç şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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