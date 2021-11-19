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Sultanhisar'da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden bir tutuklandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden bir tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Atça Mahallesi'nde Uyuşturucu Madde satışı yapıldığını tespit ettikleri 4 ayrı eve ortak operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken İ.O, T.O, Z.O, Y.T, isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Z.O. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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