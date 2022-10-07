İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultanhisar'da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 820 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 820 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde, Zafer Mahallesi'nde A.A. isimli şüpheli şahsa yönelik ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan operasyonda, 820 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan A.A hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.