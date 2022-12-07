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Sultanhisar'da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu madde satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sultanhisar'da M.Y. isimli şahsa ait işyerinde yapılana aramada 83 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan M.Y. isimli şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken hakkında adli işlem başlatıldı.

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