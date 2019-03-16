Sultanhisar'da Z Kütüphane öğrencilerin kullanımına açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde oluşturmayı hedeflediği Z Kütüphanelerden (zenginleştirilmiş kütüphane) Aydın'da 13.'sü Sultanhisar Zafer Ortaokulu'nda açıldı.

İlçe Kaymakamı Rasim Belge ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde ilçe protokolü de hazır bulundu. Öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı törende Sultanhisar Zafer Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Halk oyunları gösterisinin ardından İlçe Kaymakamı Rasim Belge ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından açılışı yapılan Z Kütüphane katılımcılar tarafından gezildi.

Sultanhisar Zafer Otaokulu Müdürü Veli Haydan ve görevli öğrenciler, protokol üyelerine kütüphane hakkında bilgi verdi. Haydan, “80 metrekare kapalı alanda oluşturulan Z Kütüphane gergi tavan, 4 farklı renkten oluşan mobilya ve oturma grupları, led aydınlatmalar ve zebra perde gibi özelliklere sahiptir. Kütüphanede kayıtlı 2050 kitap ve internet hizmeti sunan 7 bilgisayarla bütün öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra çevre okulların öğrencilerine de hizmet vermeye başlamıştır.

Z Kütüphane, günümüzde öğrencilere sadece kitap ile eğitim vermek, öğrenme faaliyetlerini sadece kitap ile desteklemek öğrenciyi okuldan ve eğitimden uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı ‘Okullar Hayat Olsun' projesi ile okullardaki kütüphaneler değişiyor ve zenginleşiyor. İçerisinde internet hizmeti olan, zenginleştirilmiş içeriği ile öğrencilere istedikleri zaman destek verecek kütüphaneler hayat bulmaya başladı. Öğrencilere ödev hazırlama, çıktı alma, dijital öğrenme içerikleri ile çalışma ve araştırma yapma fırsatı sağlayan Z Kütüphaneler yaygınlaşmaya başlamıştır” dedi.