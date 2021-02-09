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Sultanhisar'ın yeni kaymakamı Alpay oldu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakamlığı’na Furkan Alpay atandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakamlığı'na Furkan Alpay atandı. Alpay, ilçeye gelerek görevine başladı.


Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Kars Vali Yardımcılığına atanan Musa Aydemir'den boşalan koltuğa vekaleten atanan Furkan Alpay oturdu. Kaymakam Alpay, "Aydın ilimizin güzide ilçesi Sultanhisar'da hayırlısıyla görevimize başladık. Rabbim bizi, devletimize ve milletimize karşı mahcup etmesin, haktan, adaletten ve insaftan ayırmasın inşallah" dedi.


Kaymakam Alpay, düzenlenen karşılama töreninin ardından makamına geçerek görevine başladı.

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