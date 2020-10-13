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Sultanlar Ligi: Aydın BB: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Misli.

com Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Eczacıbaşı VitrA'ya 3-1 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Hakkı Demiralay-Turgut Uzunçakmak


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Eczacıbaşı Vitra: Melisa, Simge, Tijana, Beyza, Merve, Saliha, Hande, Yasemin, Jordan, Chıaka, Elif, Sladjana, Melis, Fatma


Antrenör: Motta Marco Aurelio


Setler: 14-25, 25-20, 18-25, 18-25


Süre: 110 dk. (23, 29, 31, 27)

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