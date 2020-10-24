Sultanlar Ligi: Aydın B.B.: 3 - PTT: 1

Sultanlar Ligi 11.
hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı PTT'yi 3-1 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
PTT: Simay, Aslı, Nur, Ece, Yağmur, Ceyda, Semra, Suna, Merve, Emiliya, Bahar, Cansu, Su
Antrenör: Mehmet Nuri Bedestenlioğlu
Setler: 19-25, 25-18, 25-23, 25-20
Süre: 116 dk. (27, 25, 34, 30)