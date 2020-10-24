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Sultanlar Ligi: Aydın B.B.: 3 - PTT: 1

Sultanlar Ligi 11.

hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı PTT'yi 3-1 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


PTT: Simay, Aslı, Nur, Ece, Yağmur, Ceyda, Semra, Suna, Merve, Emiliya, Bahar, Cansu, Su


Antrenör: Mehmet Nuri Bedestenlioğlu


Setler: 19-25, 25-18, 25-23, 25-20


Süre: 116 dk. (27, 25, 34, 30)

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