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Sultanlar Ligi: Aydın B.B.:3 - Karayolları: 2

Sultanlar Ligi 13.

hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Karayolları'nı 3-2 mağlup etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahaya “Geçmiş olsun İzmir” yazılı pankartla çıktı.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Hakkı Demiralay - Rıza Yelpaze


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Karayolları: Symone,Gülçin, Selis, Yulia, Ainise, Ezgi, Ayçin, Kübra, Tuğçe, Ezgi, Doğa, Burcu, Fatmanur


Antrenör: Hüseyin Doğanyüz


Setler: 25-15, 21-25, 28-26, 17-25, 15-11


Süre: 148 dk. (26, 30, 41, 31, 21)

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