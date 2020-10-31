Sultanlar Ligi: Aydın B.B.:3 - Karayolları: 2

Sultanlar Ligi 13.
hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Karayolları'nı 3-2 mağlup etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahaya “Geçmiş olsun İzmir” yazılı pankartla çıktı.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay - Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Karayolları: Symone,Gülçin, Selis, Yulia, Ainise, Ezgi, Ayçin, Kübra, Tuğçe, Ezgi, Doğa, Burcu, Fatmanur
Antrenör: Hüseyin Doğanyüz
Setler: 25-15, 21-25, 28-26, 17-25, 15-11
Süre: 148 dk. (26, 30, 41, 31, 21)