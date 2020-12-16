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Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

Sultanlar Ligi 23.

hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Arzu Uzatöz-Pınar Elma


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Fenerbahçe Opet: Melis, Gülce, Beliz, Lila, Cansu, Dicle Nur, Vargas, Bianka, Bahar, Mhajlovic, Eda, Ozay, Naz, Ceren


Antrenör: Zoran Terzic


Setler: (25-23), (16-25), (16-25), (11-25)


Süre: 108 dk. (30, 26, 28, 24)

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