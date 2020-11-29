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Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 - Kuzeyboru: 2

Sultanlar Ligi 19.

hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Arzu Uzatöz-Ferhat Büyükpamukçu


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Duygu, Hande, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Kuzeyboru: Dilek, Sinem, Gorrel, Matea, Arelya, Dilara, Hümay, Annie, Sabriye, Merve, Ceren Nur, Boskovic, Arzum


Antrenör: Tuncay Öcal


Setler: 26-24, 25-18, 21-25, 23-25, 15-7


Süre: 139 dk. (32, 28, 30, 33, 16)

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