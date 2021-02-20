Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 - Sarıyer: 1

Sultanlar Ligi’nin 29.
Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Sarıyer'i 3-1 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Pınar Elma-Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Sarıyer: Gizem, Şeyma Nur, Sinem, Ayshan, Krystyna, Yaren, Dilara, Çağla, Miniriye, Nikalina, Chase, İrem, İkbal, Selmin
Antrenör: Gökhan Rahman Çokşen
Setler: (25-23), (25-23), (20-25), (25-18)
Süre: 121 dk. (30, 32, 31, 28 )