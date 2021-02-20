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Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 - Sarıyer: 1

Sultanlar Ligi’nin 29.

Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Sarıyer'i 3-1 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Pınar Elma-Turgut Uzunçakmak


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Sarıyer: Gizem, Şeyma Nur, Sinem, Ayshan, Krystyna, Yaren, Dilara, Çağla, Miniriye, Nikalina, Chase, İrem, İkbal, Selmin


Antrenör: Gökhan Rahman Çokşen


Setler: (25-23), (25-23), (20-25), (25-18)


Süre: 121 dk. (30, 32, 31, 28 )

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