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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

2022-2023 Misli.

com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'a 3-0 mağlup oldu.



Salon: Mimar Sinan


Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Emine, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa


Antrenör: Alper Hamurcu


Eczacıbaşı: Aybüke, Simge, Tijana, Beyza, Laura, Saliha, Hande, Yasemin, Maja, Elif, Samanta, Yaprak, Irina


Antrenör: Ferhat Akbaş


Setler: 20-25, 21-25, 23-25


Süre: 85 dk. (24, 30, 31)

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