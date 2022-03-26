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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi’nin 25.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında sahasında Vakıfbank'a 3-0 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Vakıfbank: Buket, Cansu, Tuğba, Ayça, Kübra, Chaiaka, Melis, Gabi, Isabelle, Meryem, Michelle, Aylin, Derya, Zehra


Antrenör: Giovanni Guidetti


Setler: 21-25, 16-25, 19-25


Süre: 76 dk. (28,23,25)

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