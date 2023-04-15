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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi 24.

haftasında sahasında karşılaştığı Vakıfbank'a 3-0 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı


Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Sara Loda, Sasa Planinsec, Anna Nicoletti, İdil Naz Başcan, Özlem Güven (L), Selin Adalı (L), Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Berra Eren


Başantrenör: Alper Hamurcu


Vakıfbank: Buket Gülübay, Nika Daalderop, Bahar Akbay, Aleksia Karutasu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman, Aylin Acar (L), Kara Bajema


Başantrenör: Giovanni Guidetti


Setler: 21-25, 10-25, 23-25


Süre: 73 dakika (25, 20, 28)

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