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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Misli.

com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında sahasında Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Fenerbahçe Opet: Gizem, Beliz, Cansu, Meliha, Arina, Naz, Cristina, Eda, Mina, Özay, Burcu, Buse, Teresa


Antrenör: Zoran Terzic


Setler: 20-25, 25-23, 21-25, 15-25


Süre: 105 (27, 25, 29, 24)

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