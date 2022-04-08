İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - PTT: 3

Sultanlar Ligi’nin Play-off 5/8 Etabı’nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşı karşıya geldiği PTT’ye 3-1 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin Play-off 5/8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşı karşıya geldiği PTT'ye 3-1 mağlup oldu.



Salon: Mimar Sinan


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


PTT: Helene, Simay, İlayda, Ece, Bahar, Semra, Kavas, Merve, Çağla, Amanda, Emiliya, Ceren Nur, Sıla


Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu


Setler: 23-25, 25-16, 23-25, 14-25


Süre: 110 dk. (32, 25, 29, 24)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.