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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kuzeyboru: 3

Sultanlar Ligi’nin Play-off 7/8 Etabı’nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Kuzeyboru’ya 3-2 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin Play-off 7/8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu.



Salon: Mimar Sinan


Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin


Başantrenör: Alper Hamurcu


Kuzeyboru: Dilek, Simay, Işıl, İvana, Elesia, Ezgi, Annie, Sabriye, Arelya, Yasemin, Hande, Elif


Başantrenör: Kamil Söz


Setler: 23-25, 25-23, 19-25, 25-22, 7-15


Süre: 125 dk. (26, 28, 29, 29, 13)

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