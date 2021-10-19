İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Mert Grup Sigorta: 3

Sultanlar Ligi 2021-2022 Sezonu 4.

hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Mert Grup Sigorta'ya 3-2 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Arzu Uzatör-Pınar Elma


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Mert Grup Sigorta: Gizem, Defne, Gonzales, Alara, Özge Nur, Miroslava, Seda, Selin, Ayça, Olga, Merve, İkbal, Cansu


Antrenör: Nahit Cantürk


Setler: 26-24, 25-17, 24-26, 25-27, 9-15


Süre: 153 (34, 27, 35, 36, 21)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.