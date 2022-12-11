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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Sarıyer Belediyespor: 3

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sarıyer Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sarıyer Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.



Salon: Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu


Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Emine, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa


Antrenör: Alper Hamurcu


Sarıyer Belediyespor: Simay, Işıl, Merve, Aslı, Kimberly, Büşra, Merve Tanıl, Çağla, Aleyna, Begüm, Ajcharaporn, Moksri, Su


Antrenör: Hasan Çelik


Setler: 22-25, 25-23, 25-21, 25-23, 14-16


Süre: 147 dk. (33, 30, 28,33,23)

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