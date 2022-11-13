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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Bolu Belediyespor: 1

2022-2023 Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4.

2022-2023 Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4. hafta müsabakasında sahasında ağırladığı Bolu Belediyespor 3-1 mağlup etti.



Salon: Mimar Sinan


Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Çenesiz


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Berra Eren, Özlem Güven, Özge Nur Çetiner, Emine Arıcı, Semra Özer, Çağla Salih, İdil Naz Başcan, Aslıhan Kılıç, Anna Nicoletti, Sara Loda, Sasa Planinsec


Antrenör: Alper Hamurcu


Bolu Belediyespor: Hilal Kocakara, Elif Uzun, Elsie Tetori Dixon, Gizem Düzeltir, Elisa Tuana Köse, Buket Yılmaz, Bohdana Anisova, Selin Navruz, Nadiia Kodala, Ceren Kapucu, Kübra Susam Kegan, Hande Korkut, Ece Sabır Kozdere


Antrenör: Salih Yergin


Setler: 22-25, 25-23, 27-25, 25-19


Süre: 130 dk. (27, 33, 42, 28)

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