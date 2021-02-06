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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1

Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu 27.

hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Turgut Uzunçakmak-Pınar Elma


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Çan Gençlik Kalespor: Ellen, İclal, Simay, Thais, Sena Nur, Dilan, Hande Naz, Miray, Dilara, Simay, Sahra


Antrenör: Halil İbrahim Kırmış


Setler: (32-34), (25-23), (29-27), (25-23)


Süre: 145 dakika (46, 30, 37, 32)

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