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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

2021 sezonu açılış karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti.

2021 sezonu açılış karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Alexis, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Duygu, Hande, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Galatasaray HDI Sigorta: İlkin, Gizem, Elifsu, Ergül, Derya, Çağla, Selin, Sezen, Güldeniz, Nilay, Ece, Sude, Alesia


Antrenör: Ataman Güneyligil


Setler: 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13


Süre: 154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)

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