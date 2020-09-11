Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

2021 sezonu açılış karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti.
2021 sezonu açılış karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Alexis, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Duygu, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin, Gizem, Elifsu, Ergül, Derya, Çağla, Selin, Sezen, Güldeniz, Nilay, Ece, Sude, Alesia
Antrenör: Ataman Güneyligil
Setler: 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13
Süre: 154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)