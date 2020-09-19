Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - İlbank: 0

Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu 3.
hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında İlbank'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Rachael, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
İlbank: Ceyda, Birgül, Eylül, Melda, Ceren Çınar, Ceren Karagöl, Yaprak, Ceren Önal, Tuğçe, Yasemin, Yağmur, Ezgi
Antrenör: Mehmet Duygun
Setler: 25-19, 25-23, 27-25
Süre: 99 dakika (29, 33, 37)