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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kuzey Boru: 0

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nin 5.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Kuzey Boru'yu 3-0 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Nurper Özbar, Turgut Uzunçakmak


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Kuzey Boru: Dilek, Simay, Işıl, Matea, Alesia, Ezgi, Fulden, Annie, Sabriye, Arelya, Selin, Yasemin, Hande, Elif


Antrenör: Kamil Söz


Setler: 25-12, 25-13, 25-20


Süre: 79 (25, 24, 30)

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