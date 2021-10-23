Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kuzey Boru: 0

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nin 5.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Kuzey Boru'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Nurper Özbar, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Kuzey Boru: Dilek, Simay, Işıl, Matea, Alesia, Ezgi, Fulden, Annie, Sabriye, Arelya, Selin, Yasemin, Hande, Elif
Antrenör: Kamil Söz
Setler: 25-12, 25-13, 25-20
Süre: 79 (25, 24, 30)