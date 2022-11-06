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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kuzeyboru: 2

2022-2023 Misli.

com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup etti.



Salon: Mimar Sinan


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Emine, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa


Antrenör: Alper Hamurcu


Kuzeyboru: Dilek, Silva Ana, Arelya, Merve, Miroslava, Polina, Ezgi, Valentine, Sabriye, Ceren, Nursevil, Yasemin, Hanna


Antrenör: Mehmet Kamil Söz


Setler: 25-22, 18-25, 25-22, 19-25, 15-10


Süre: 133 dk. (27, 28, 30, 28, 20)

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