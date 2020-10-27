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Sümer Kampüs doğal sit alanı olarak tescil edildi

Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescillendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillendi.


Sümer Kampüsü'nde Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Nazilli Meslek Yüksekokulu bulunduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası 2000 yılında Üniversitemize özelleştirilmiştir. Bu değerli bölgede eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmenin manevi sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.


Kurulduğu bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına olumlu izler bırakan fabrikanın ülke ekonomisine de büyük katkı sağladığını ifade eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Sümer Kampüsümüzün Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescillenmesi gurur verici bir gelişme” ifadelerinde bulunarak bölge için hayırlı olmasını diledi.

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