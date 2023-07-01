İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı. Araç içerisindeki üç kişi yaya olarak kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada toplam 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisindeki üç kişi işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.