Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı. Araç içerisindeki üç kişi yaya olarak kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada toplam 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisindeki üç kişi işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.