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Şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız silah ve mermi çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde KOM ekiplerinin şüphe üzerine durduğu bir araçtan ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermiler çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde KOM ekiplerinin şüphe üzerine durduğu bir araçtan ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermiler çıktı. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirligi ekipleri, Kuşadası Sanayi Sitesi civarında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen sürücü S.E. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 1 Adet model marka yazmayan 7.65 mm çapında ruhsatsız silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör ve 11 adet 7.65 mm çapında mermi ele geçirildi. Ruhsat silah ve mermilere el konulurken, gözaltına alınan S.E. isimli araç sürücüsü sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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