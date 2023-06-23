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Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan silah ele geçirildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden silah ele geçirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden silah ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kızılcayer Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan İ.K. ve U.K. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet seri numarası kazılmış kurusıkıdan bozma tabanca ve 2 adet şarjörü, 1 adet seri numarası kazılmış av tüfeği, 1 kama uçlu bıçak, 24 adet mühimmat ele geçirildi.



Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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