İhlas Haber Ajansı

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Şüphe üzerine durduruldu, uyuşturucu ve silah çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahısın üzerinden uyuşturucu ve silah çıkarken şahsın 2 dosyadan da arandığı tespit edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahısın üzerinden uyuşturucu ve silah çıkarken şahsın 2 dosyadan da arandığı tespit edildi.



Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini yapan polis ekipleri Camiatik Mahallesi üzerinde bir kişiden şüphelendi. Dakikalarca şüpheliyi takip eden ekipler sokak üzerinde şahsı durdurdu. Yapılan üst aramasında ise şüpheliden 22.67 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan kimlik sorgulamasında ise şüphelinin V.A., olduğu ayrıca Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme suçlarından arandığı tespit edildi. Şüpheli devriye ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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