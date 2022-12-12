İhlas Haber Ajansı

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Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından Söke ilçesinde gerçekleştirilen şok yol emniyet ve kontrol uygulamasında durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke-Bağarası yolu üzerinde şok yol emniyet ve kontrol uygulamasında M.Y. (29) isimli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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