Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke-Bağarası yolu üzerinde şok yol emniyet ve kontrol uygulamasında M.Y. (29) isimli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor