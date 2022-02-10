Şüpheli araçtan uyuşturucu ve mermi çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan mermi, uyuşturucu ve hassas terazi çıktı. Operasyon sonrası iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından ortaklaşa olarak yapılan uygulamada şüphe üzerine 34 plakalı bir otomobil durduruldu. Araçta bulunan A.P. ve M.E. isimli kişiler indirilerek otomobil ekipler tarafından aranmaya başladı. Araçta yapılan aramada ön koltukta 14 parça halinde satışa hazır toplam 17.08 gram metamfetamin uyuşturucu madde 2 parça halinde 2.60 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 10 adet 9 milimetrelik ve 2 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.