Şüpheli hareketleri ele verdi, uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın'ın Çine ve Söke ilçelerinde devriye esnasında şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişiyi yakalayan jandarma ekipleri, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesi Altınova Mahallesi'nde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen O.K. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Söke ilçesi Bağarası ve Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen M.A., S.A. isimli şahısları durduran jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.