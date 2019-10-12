Şüpheli motosiklet sürücüsü uyuşturucuyla yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu motosiklet sürücüsünün üzerinde 11.60 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İnönü Bulvarı Maliye önünde yapılan uygulamada, uygulama noktasına gelişi sırasında şüpheli davranışlar sergileyen motosiklet sürücüsü durduruldu. U.Ç. isimli sürücünün yapılan üst aramasında 11.60 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmasının akabinde hakkında gerekli işlemler için emniyete götürüldü.