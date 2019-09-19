Şüpheli motosiklet sürücüsünün üzerinden her şey çıktı

Kuşadası'nda yol uygulaması sırasında durdurulan motosikletli bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Yolu üzerinde yol uygulaması yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Şok ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı tespit edilen Ö.K. isimli motosiklet sürücüsünün yapılan üst aramasında ise 5.22 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin, bir miktar esrar, 2 adet sahte 100 TL banknot, 1 adet Carl Walter marka 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile silaha ait 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.K. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.