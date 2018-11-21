Şüpheli ölüm dosyası 21 ay sonra yeniden açıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, sokakta ölü bulunan ve kesin ölüm nedeni belirlenemediği için kapatılan Ali Urfa dosyası 21 ay sonra yeniden açıldı. Vücudunda yaralar bulunan Urfa'nın cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşünen polis, şahsın o gece birlikte alkol aldığı 4 arkadaşı ile 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

20 Şubat 2017'de Bozdoğan'a bağlı Kamışlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Ali Urfa (62), kahvehanede 4 arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra otomobiliyle Hacılar Sokak'ta yaşayan arkadaşının evine gitti. Arkadaşı eve girerken, aşırı alkollü olduğu iddia edilen Ali Urfa otomobilde kaldı. Sabah evinden çıkan arkadaşı, Urfa'yı otomobilin yanında yerde ölü olarak buldu. Yapılan otopside vücudunda oluşan yaraların nasıl meydana geldiği tespit edilemeyen Ali Urfa'nın şüpheli ölüm olayıyla ilgili açılan dosya kapatıldı.

Aradan geçen 21 ayın ardından dosyayı yeniden ele alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Urfa'nın şüpheli ölümüyle ilgili dosyada yer alan delilleri ve otopsi raporunu yeniden inceledi. Urfa'nın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran cinayet büro ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla Urfa'nın olay gecesi birlikte alkol aldığı 4 arkadaşı ile olayla bağlantısı olabileceği düşünülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İfadeleri tamamlanan şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, bir kişi ise susma hakkını kullandı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, Aydın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bozdoğan Adliyesi'ne sevk edildi.