Şüpheli otobüs ve yolcular didik didik arandı

Aydın'da gece yarısı bir otobüsle uyuşturucu madde nakli yapılacağı yolunda ihbar alan polis, otobüs ve yolcuları didik didik aradı. İhbarın asılsız çıkması üzerine otobüs ve şüpheli yolcular güzergahına devam etti.

Dün gece yarısı Aydın'ndan yola çıkan 32 PT plakalı bir otobüsün değişik koltuklarına yolu olarak bilet alan 4 kişinin valizle uyuşturucu madde nakledeceği yolunda ihbar alan polis ekipleri, yol güzergahında otobüs durdurup araçta ve yolcular üzerinde araştırma yaptı. Yapılan detaylı çalışmalar sonunda ihbarın yanlış olduğu ortaya çıkınca otobüs ve yolcuların güzergahına devam etmesine izin verildi.