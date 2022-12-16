Şüpheli otomobilin bagajından uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği tarafından durdurulan otomobilin bagaj kısmında uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile kente uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat alan narkotik ekipleri Kuştur uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda bagaj kısmında poşet içerisinde 170 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli aracın içinde bulunan H.Y. isimli şüpheli gözaltına alınarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.