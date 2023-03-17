İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şüpheli şahıslar uyuşturucuyla yakalandı

Aydın’ın dört ilçesinde devriye esnasında şüpheli hareketlerde bulunan 5 kişiyi yakalayan jandarma ekipleri, yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın'ın dört ilçesinde devriye esnasında şüpheli hareketlerde bulunan 5 kişiyi yakalayan jandarma ekipleri, yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler, Söke ve Nazilli ilçesi gerçekleştirilen devriyeler esnasında F.İ., E.Y., M.A.A., R.Ö. ve M.K. isimli şahıslar durduruldu. Yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ayrıca Germencik ve Nazilli ilçesinde de devriye esnasında hareketlerinden şüphe edilen O.G. ve A.D. isimli 2 şahıs yakalandı. 7 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.